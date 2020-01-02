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Посленовогоднее: Ивлеева с сумкой Louis Vuitton отправилась за пивом

К пенному напитку звезда приобрела классическую антипохмельную закуску.

Посленовогоднее: Ивлеева с сумкой Louis Vuitton отправилась за пивом
Настя Ивлеева. Фото https://www.instagram.com/p/B6yD7wQgwff/

Как себя чувствуете после праздника? Не переживайте, определенную тяжесть в организме из-за разного рода излишеств сейчас чувствует едва ли не каждый первый россиянин. И звезд это касается тоже.

Вот, к примеру, ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева с утра пораньше после праздника отправилась за пивом. Правда, прихватила она с собой не полиэтиленовый пакет-маечку, а внушительную плюшевую сумку Louis Vuitton.

Вместе с пивом телеведущая купила в супермаркете классическую антипохмельную закуску: лапшу быстрого приготовления, пельмени и сосиски. Кадрами своего недоброго утра звезда поделилась в stories Instagram.

Лапша. Фото
https://www.instagram.com/_agentgirl_/
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«Орел и решка»Анастасия ИвлееваНастя ИвлееваНастя Ивлеева последние новости
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Посленовогоднее: Ивлеева с сумкой Louis Vuitton отправилась за пивом
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