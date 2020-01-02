Засыпающая дочь Лободы обратилась к поклонникам матери

Светлана Лобода решила новогодние каникулы посвятить своим близким. Вместе с восьмилетней дочерью Евой она отправилась после Нового года на семейный ужин, о чем сообщила в stories Instagram. В машине она попросила наследницу поздравить ее поклонников с праздником. Ева послушно согласилась.

«С Новым годом всех поздравляю, теперь мы живем уже в 2020-м! Желаю всем успехов, хорошего дня, чтобы никто не плакал в этом году. И чтобы у всех было все хорошо!» — с детской непосредственностью сказала девочка.

Было заметно, что малышка очень хочет спать. Даже во время поздравления у девочки сами собой закрывались глаза.

Чуть позже Светлана показала в своем блоге фото, на котором Ева уже спокойно дремала, сидя в автомобильном кресле. Певица объяснила, что на Новый год ее дочь практически не спала. Поклонники звезды посочувствовали ей, многие признались, что до сих пор отсыпаются после праздника.