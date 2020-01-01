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Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте

Компанию модели составили двое парней и подруга.

Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте
Ирина Шейк Фото Global look press

Этой зимой выбор многих российских звезд в праздновании Нового года пал на Таиланд. В настоящее время на Пхукете отдыхают Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Анастасия Волочкова с загадочным возлюбленным, семья Александра Малинина в полном составе. Не осталась в стороне и топ-модель Ирина Шейк.

Шейк. Фото
https://www.instagram.com/irinashayk/

Здесь 33-летнюю красавицу заметили в компании подруги Инги Рубинштейн и двух русскоговорящих парней. Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.

Фотографии веселого праздника, опубликованные звездой в Сети, приятно взбудоражили сильную половину человечества. Ведь на Ирине было надето дерзкое бикини, обнажающее безупречные формы.

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Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте
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