Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте

Этой зимой выбор многих российских звезд в праздновании Нового года пал на Таиланд. В настоящее время на Пхукете отдыхают Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Анастасия Волочкова с загадочным возлюбленным, семья Александра Малинина в полном составе. Не осталась в стороне и топ-модель Ирина Шейк.

Здесь 33-летнюю красавицу заметили в компании подруги Инги Рубинштейн и двух русскоговорящих парней. Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.

Фотографии веселого праздника, опубликованные звездой в Сети, приятно взбудоражили сильную половину человечества. Ведь на Ирине было надето дерзкое бикини, обнажающее безупречные формы.