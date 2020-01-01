«Растрогали до слез»: Инна Маликова принимает поздравления с 43-летием

Солистка группы «Новые Самоцветы» и сестра музыканта Дмитрия Маликова Инна 1 января отмечает день рождения. Как и многие родившиеся в этот день, звезда совместила свое личное торжество с празднованием Нового года.

Выступив на одном из новогодних концертов, певица отправилась в гримерку, в которой ее коллектив уже подготовил сюрприз. Коллеги накрыли праздничный стол, открыли шампанское и преподнесли ей шикарный букет цветов. Девушка была растрогана.

Позже ребята написали трогательное поздравление в Instagram: «Дорогая наша, любимая Инна! С днем рождения! Красивая, мудрая, искренняя, светлая, талантливая, умная и такая добрая! Человек, без которого мы бы не состоялись, как группа. Человек, без которого ничего бы не получилось. Ты наш двигатель! Мы восхищаемся твоему трудолюбию! Если у тебя есть цель, ты всегда до нее дойдешь. Ты делаешь очень многое для тех, кто рядом с тобой. А мы всегда будем рядом надежным плечом, на которое можно опереться в любой ситуации. От всей нашей огромной команды, желаем тебе новых побед, неиссякаемого вдохновения для самореализации и конечно же, здоровья! Мы тебя очень любим!»