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Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения

СМИ сообщают, что герцог Кембриджский собирается сделать этот день особенным для супруги.

Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress

9 января Кейт Миддлтон исполнится 38 лет и по данным зарубежных СМИ, принц Уильям планирует подарить супруге отпуск на острове Мюстик, расположенный архипелаге Гренадины в Карибском бассейне. Это место славится роскошными белоснежными пляжами, за это его давно полюбили знаменитости и представители британской монархии.

Герцог Кембриджский планирует отправиться в райское место всей семьей с Кейт и тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. По данным издания Life & Style, королевская семья будет жить в шикарном особняке, стоимостью 15 миллионов долларов. В доме есть бассейн, кинозал, тренажерный зал и семь спален. На территории поместья расположен теннисный корт, где Кейт Миддлтон сможет заняться любимым спортом.

Побережье острова Мюстик. Фото
Побережье острова Мюстик. Фото: Википедия

Также журналисты сообщили, что принц Уильям планирует порадовать любимую жену уроками серфинга, дайвинга и спа-процедурами. Дети Кембриджей будут плавать в океане, строить песчаные замки и гулять на природе. Семья герцогов уже отдыхала на острове Мюстик в 2012, 2014 и 2019 годах.

Ранее мы сообщали, что Кейт и Уильям собираются взять своих детей покататься на лыжах в новогодние праздники.

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Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
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