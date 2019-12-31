«Спасибо жизни за любовь со всех сторон»: Теона Дольникова душевно простилась с уходящим 2019

Певица Теона Дольникова с теплом провожает 2019 год и с оптимизмом смотрит в будущее. 35-летняя актриса рассказала, что не определилась, нужно ли подводить результаты своих достижений и неудач, как это делают остальные. Единственно, что она знает наверняка – новый год она встречает с оптимизмом. Рецепт же счастья от Теоны максимально прост – всегда нужно импровизировать.

больше по теме Теона Дольникова до сих пор не развелась с американским мужем Молодая мама находится в законном браке.

«Я не знаю рецептов и, признаться честно, никогда, ни одно блюдо в своей жизни, не готовила по рецептам! Всегда интереснее импровизировать, реагировать на обстоятельства, преподнесённые жизнью! В моей профессии мы говорим: « Acting is reacting». К черту итоги! Спасибо жизни за любовь со всех сторон!», — подвела черту она.