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«Спасибо жизни за любовь со всех сторон»: Теона Дольникова душевно простилась с уходящим 2019

Певица призналась, что смотрит в будущее с оптимизмом.

«Спасибо жизни за любовь со всех сторон»: Теона Дольникова душевно простилась с уходящим 2019
Певица Теона Темникова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певица Теона Дольникова с теплом провожает 2019 год и с оптимизмом смотрит в будущее. 35-летняя актриса рассказала, что не определилась, нужно ли подводить результаты своих достижений и неудач, как это делают остальные. Единственно, что она знает наверняка – новый год она встречает с оптимизмом. Рецепт же счастья от Теоны максимально прост – всегда нужно импровизировать.

«Я не знаю рецептов и, признаться честно, никогда, ни одно блюдо в своей жизни, не готовила по рецептам! Всегда интереснее импровизировать, реагировать на обстоятельства, преподнесённые жизнью! В моей профессии мы говорим: « Acting is reacting». К черту итоги! Спасибо жизни за любовь со всех сторон!», — подвела черту она.

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«Спасибо жизни за любовь со всех сторон»: Теона Дольникова душевно простилась с уходящим 2019
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