Звезда «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко едва не стала проституткой в Китае

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко попала в неприятную ситуацию в Китае. Девушка приехала в Хайнань и собиралась остановиться в отеле, однако добраться до него оказалось большой проблемой. Когда Ильяшенко обратилась за помощью к навигатору, тот трижды показал на пустырь, на котором, предположительно, и должна была размещаться конечная точка.

Лукерья вспомнила, что, возвращаясь каждый раз к этому месту, она лишь вопросительно смотрела на таксиста, а тот, как выяснилось, ничем не мог ей помочь. Когда актриса поняла, что потерялась, у нее началась паника.

«Сумма на счетчике плавно обретает формы двух трансферов до аэропорта и любимых духов. Правый глаз начинает дергаться. Телефон садится, мама говорит, что предупреждала, потом говорит, что я никогда не слушаю, а потом резюмирует, что из-за этого все невзгоды и произрастают. Я между делом успеваю додумать себе трагический закат жизни. окутанный дурманом опиума в китайской проституточной», — эмоционально поведала она.

Чем закончилась эта чудесная история китайского путешествия, Лукерья не рассказала. Однак она подчеркнула, что в дамы легкого поведения ей в итоге попасть так и не удалось – не оказалось паспорта. К тому же ей предстояли длительные съемки за рубежом, что тоже может считаться официальной причиной.