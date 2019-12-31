ЗВЕЗДЫ

Стильный total black: Рудковская в жакете и пышной юбке отметилась на публике

Светская львица представила в Москве ледовое шоу Евгения Плющенко, на котором общалась с гостями.

Стильный total black: Рудковская в жакете и пышной юбке отметилась на публике
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская последние месяцы много работала и переживала, так как готовилась к премьере ледового шоу своего мужа «Золушка». Она не только снялась для буклета сказочной постановки, но и позаботилась, чтобы у артистов были самые невероятные наряды. Перед этим светская львица успела украсить свой особняк и нарядить елку. Премьера прошла с аншлагом. Зрители пришли в восторг от эффектной и завораживающей постановки.

В первый день Рудковская встречала гостей в лаконичном черном платье в пол с белым воротником. На ее голове красовалась диадема. Посмотреть сказку пришли многие звезды — от Филиппа Киркорова с детьми до Кети Топурии и Екатерины Одинцовой.

Перед праздниками Евгений Плющенко успел дать несколько представлений. В другой день Яна уже встречала гостей в пышной черной юбке и жакете с узорами. Выглядела светская львица стильно и женственно.  Она предпочла снова выбрать стиль total black. Сфотографировалась с ней Катя Лель, которая привела на шоу свою дочку Эмилию. Десятилетняя девочка почти догнала по росту маму. Певица была облачена в шубу, а ее наследница в длинный пуховки.

«Яночка, спасибо за приглашение и наслаждение», — отметила певица.

Поклонники восхитились образами звезд. Они обратили внимание на наряд Рудковской, а другие — на дочку Кати. «Катюша, как всегда, на высоте!!! Красотки», «Круто выглядите», «Яна, как всегда, вырядилась, но хоть без короны», «Элегантная Катя даже в джинсах, а Яна все хорохорится», — стали комментировать фото пользователи Сети.

«Любовь и дружба помогают нам делать настоящие чудеса. «Золушка» — 50 тысяч зрителей уже посмотрело наше шоу», — тем временем похвасталась Яна.

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Звездный стильКатя ЛельЛедовое шоу "Золушка"мода и стильЯна Рудковская
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Стильный total black: Рудковская в жакете и пышной юбке отметилась на публике
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