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Кейт Миддлтон призналась, что неправильно выбрала одежду на Рождество

Герцогиня Кембриджская не поверила прогнозу погоды и промахнулась с нарядом.

Кейт Миддлтон призналась, что неправильно выбрала одежду на Рождество
Кейт Мидлтон. Фото: Globallookpress

В Рождество все внимание британцев было приковано к королевской семье. Елизавета II и ее родственники встречали праздники в фамильном поместье Сандрингем. Наутро представители монархии отправились на рождественскую службу в церковь.

Кейт Миддлтон была одета в серое пальто Catherine Walker с отделкой мехом на манжетах и воротнике. Позже, когда герцогиня Кембриджская остановилась поговорить с поклонниками, она сказала Рейчел Элвин, что ей невыносимо жарко в этом зимнем пальто. Однако несмотря на то что Кейт «умирала от жары», выглядела она элегантно и не подавала виду, что испытывает неудобство.

Кейт Миддлтон славится своими элегантными нарядами. Как и Меган Маркл. Стоит герцогиням выйти в свет в новом платье или костюме, модницы тут же сметают их с магазинных полок. Так мы писали, что благодаря Кейт и Меган в моду снова вошли блузки с бантом из 80-х.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри отметят Новый год в роскошном особняке российского олигарха на берегу океана.

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Кейт Миддлтон призналась, что неправильно выбрала одежду на Рождество
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