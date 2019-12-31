ЗВЕЗДЫ

«Тройной праздник!»: Эмин поздравил маму и дочку с днем рождения в канун Нового года

Певец на трогательном фото с женой и подросшей наследницей.

«Тройной праздник!»: Эмин поздравил маму и дочку с днем рождения в канун Нового года
Эмин. фото: globallookpress.com/

Эмин Агаларов — популярный певец, организатор фестиваля «Жара» и известный бизнесмен. Более того, артист является заботливым многодетным папой. В прошлом году он женился во второй раз, его избранницей стала Алена Гаврилова, которая вскоре подарила ему дочку Афину. От бывшей супруги Алиевой Лейлы у него подрастают 11-летние близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина. Со всеми наследниками певец поддерживает теплые отношения.

А 31 декабря в доме Эмина царит особая атмосфера. Он не только готовится встречать Новый год, но также в это день родилась его мама и младшая дочка. Конечно, первой артист поздравил свою моложавую родительницу Ирину Агаларову. «Будь всегда здорова, счастлива, любима, полна энергии и позитива, а главное, будь рядом», — написал он в соцсети.

А в своем доме звезда устроил праздник в честь малышки Афины, которой исполнился один год. По такому случаю дом был украшен шариками, а сама именинница блистала в пышном белом платье. Агаларов поделился снимком с наследницей и своей красавицей женой.

«Сегодня у нашей семьи тройной праздник! День рождения моей мамы, Новый год и, конечно, день рождения нашей волшебной дочери Афины — самый главный подарок в Новый год, который только могла мне сделать Алена. Желаю всем как можно больше любви и тепла! Проводите время с близкими и родными, цените каждую минуту, берегите друг друга! Всем семьям счастья и благополучия!» — написал певец.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Другие восхитились нежным фото. «Боже, какое теплое и красивое фото! Пусть ваша маленькая принцесса будет самой счастливой и любимой», «Какая прелесть, сразу три праздника. Я поздравляю вашу маленькую Афиночку, ей повезло что у нее такие родители», «Счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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«Тройной праздник!»: Эмин поздравил маму и дочку с днем рождения в канун Нового года
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