«Спасибо, что прошел»: Анфиса Чехова пожаловалась на сложности в уходящем году

Анфиса Чехова с радостью провожает тяжелый 2019 год. В этом ведущая призналась своим подписчикам в Instagram. 42-летняя актриса отметила, что в отличие от 2018-го, последующие 365 дней были многократно сложнее. К тому же она помнит, как критиковали ее фолловеры, когда она матерно подводила итоги 2018-го. В этот раз положительных вещей было многократно меньше.

«В этом году я бы тоже употребила матерное слово относительно 2019-го, только в негативном контексте, а поскольку крепкое словечко, означающее «зашибись!» звучит гораздо лучше, чем матерное выражение, означающее «хреново», то я, пожалуй, воздержусь! 2019, спасибо, что прошел», — высказалась она.

Чехова подчеркнула — ушедшие вместе с годом негативные вещи, безусловно, станут для нее ценным опытом. Не планирует она выстраивать ожидания и на 2020-й, потому что рассчитывает на приятные удивления.