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«Привыкла уступать старшим»: Собчак публично уколола Хакамаду за возраст

Две влиятельные женщины сошлись на мероприятии журналиста Сергея Минаева.

«Привыкла уступать старшим»: Собчак публично уколола Хакамаду за возраст
Ксения Собчак. Фото: КП/Фролов Михаил

Ксения Собчак публично намекнула Ирине Хакамаде на возраст. Присутствующие на мероприятии люди выпада журналистки не оценили. На днях две влиятельные женщины появились на деловой встрече, ведущим которой стал главный редактор российского подразделения Esquire Сергей Минаев.

Когда писатель предложил Хакамаде выступить первой, та внезапно с улыбкой спросила, почему должна начать она. Уже в следующую минуту Ксения заявила, что начать спич может и она, но ее учили деловому этикету.

«Знаете, я просто привыкла, что старшим нужно уступать, но я готова начать первая», — с хитрой улыбкой произнесла она.

Хакамаде выпад в ее адрес, впрочем, не понравился. Она заявила, что «женский комплимент слишком крутой», а затем поспешила простимулировать оппонентку начать.

Сразу после увиденного в соцсетях начали высказываться и простые зрители. Они заявили, что со стороны Ксении было недостойно указывать Ирине на подобные детали ее биографии, особенно с учетом того, что последняя выглядит моложе и свежее. «Какой дешевый трюк! Правда, Хакамаде это только придало энергетический заряд», «Ирина — порода и ум! Ксения… эммм… плоско мыслит и истерит», «Можно вырезать Собчак из видео? Устала проматывать», — писали они.

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«Привыкла уступать старшим»: Собчак публично уколола Хакамаду за возраст
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