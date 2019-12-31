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«Пока вот так сидим»: Гузеева собрала близких за праздничным столом

Телеведущая накануне переживала, что все ее близкие разъехались, но 31 декабря ей не пришлось быть одной.

«Пока вот так сидим»: Гузеева собрала близких за праздничным столом
Лариса Гузеева. фото: globallookpress

Лариса Гузеева является актрисой и телеведущей. Ее передачу «Давай поженимся!» хоть раз видел каждый россиянин. В этом году особой любовью к ней проникся Гарик Харламов, который стал постить отрывки, на которых артистка позволяет себе смелые выражения. Сама Гузеева не боится быть резкой и искренней. В последние недели она была занята на съемках, но уже 30 декабря освободилась и начала готовиться к Новому году.

В соцсети Гузеева поделилась кадрами, на которых запечатлен ее праздничный стол, покрытый алой скатертью. На нем стояли две тарелки и два бокала. Также она поместила на него маленькую елочку, фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Скромная елочка из 70-х годов была главным декором. Телеведущая пожаловалась на тоску и отправилась готовить каре ягненка с перцем чили. Однако 31 декабря к ней в гости наведались близкие, хотя ранее она сетовала, что все разъехались.

За столом Лариса запечатлела свою 19-летнюю дочку Ольгу. Рядом с ней сидел муж телеведущей Игорь Бухаров, а также 27-летний сын Георгий. Примечательно, что для полной картины не хватало лишь невестки артистки, но возможно, что она готовила в это время на кухне. «Пока вот так сидим! Всем ку-ку!» — нежным голосом прокомментировала Гузеева.

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

По всей видимости, звезда обрадовалась, что в главную ночь в году ей не придется быть одной. Напомним, что зрители увидят телеведущую в канун Нового года. Она снялась вместе с Дмитрием Нагиевым в центре Москвы для праздничного ролика. Артистка была неотразима в белой шубе.

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«Пока вот так сидим»: Гузеева собрала близких за праздничным столом
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