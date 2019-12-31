Стиль монохром: Гагарина предстала в кадре в металлизированном плаще

Выпускница «Фабрики звезд» призналась, что ей не хочется подводить итоги уходящего 2019 года.

Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся снимком из недавней студийной фотосъёмки. В кадре выпускница «Фабрики звезд» предстала в металлизированном плаще серебристого оттенка. Полина Гагарина отдала предпочтение стилю монохром, подобрав к образу высокие сапоги в тон наряду. Белокурые локоны певица оставила распущенными, завив волосы легкими волнами. Эстрадная исполнительница обратилась к верным почитателям, поздравив друзей и поклонников с наступающим праздником.

При этом вслед за супругой музыкального продюсера Константина Меладзе — Верой Брежневой и Максимом Виторганом — знаменитость отказалась подводить итоги уходящего 2019 года. Певица заверила, что много работала, гастролировала, принимала участие в съемках вокального проект «Голос» на Первом канале, стараясь при этом уделить время и своим близким — мужу Дмитрию Исхакову, двенадцатилетнему сыну Андрею и двухлетней дочке Мие.

«Никаких глобальных итогов года подводить не буду! Просто хочу сказать, что это был очень насыщенный, крутой год! И я хочу пожелать всем нам, чтобы следующий 2020 год стальной крысы был еще круче», — отметила певица.

К слову, бывший супруг Ксении Собчак признался: несмотря на то, что прошлый Новый год он встретил в одиночестве в своей квартире — сейчас он полон новых надежд. Слова сына Эммануила Гедеоновича привлекли внимание Алики Смеховой, она пожелала Максиму и его спутнице (актриса говорила о Нино Нинидзе, — Прим. ред.) наслаждаться каждым днем и обрести счастье.