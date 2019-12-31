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София Ротару в домашней обстановке поздравила с наступающим Новым годом

Певица поразила поклонников цветущим видом.

София Ротару в домашней обстановке поздравила с наступающим Новым годом
София Ротару. фото: globallookpress.com

София Ротару стала одной из самых обсуждаемых персон в последние месяцы. А все из-за того, что украинская артистка в прошлом году не выступила на «Песне года», а в этом году решила вновь появиться на российской сцене. Это вызвало полемику в обществе. Несмотря на козни злопыхателей, на этот раз Софию Михайловну публика встретила с теплом. А после выступления в гримерке с певицей пообщался Киркоров и одарил ее комплиментами.

Более того, в этом году Ротару вместо Аллы Пугачевой выступила на «Голубом огоньке». В преддверии Нового года певица провела время с семьей. У нее есть взрослый сын Руслан, который подарил ей внука Анатолия и внучку Софию. Они несколько дней назад нарядили елку в доме звезды. А 31 декабря София Михайловна сфотографировалась на фоне символа Нового года в белоснежном джемпере и поздравила поклонников с праздником.

«С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!» — написала артистка.

Поклонники поразились тому, как хорошо выглядит 72-летняя Ротару. Они присоединились к поздравлениям. «Красотка», «Любим очень и ждём в России!», «С наступающим вас София Михайловна счастья здоровья вы очень красивая и вечно молодая», «Невероятная красавица!», «Родная наша! С наступающим! Будьте счастливы и здоровы!», «Наша королева и вас с наступающим», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что последние недели декабря активно проходили съемки новогодних концертов и передач. В них отметились: Кристина Орбакайте, Николай Басков, Жасмин, Татьяна Навка, Вера Брежнева, Светлана Лобода и другие звезды.

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София Ротару в домашней обстановке поздравила с наступающим Новым годом
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