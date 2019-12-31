ЗВЕЗДЫ

Тимати и Анастасия Решетова поставили дома елку без игрушек

«Из-за диких кошек и маленького ребенка», - догадались подписчики модели.

Тимати и Анастасия Решетова поставили дома елку без игрушек
Анастасия Решетова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Анастасия Решетова опубликовала в Инстаграм фотографию елки, которая стоит в их коттедже. Праздничное дерево переливается разными цветами, но на нем нет игрушек. Возлюбленная Тимати снялась на фоне главного символа Нового года в коротком домашнем платье и подписала снимок так: «Елку поставила впервые, но на ней нет ни одной игрушки. Угадайте — почему».

Подписчики модели, которых у нее 3,2 миллиона, написали свои предположения в комментариях: «Из-за котов», «Из-за ребенка», «Потому что». В доме Тимати действительно живут несколько кошек.

Впрочем, поклонники отметили, что такая елка и без игрушек выглядит сказочно красивой. Анастасия Волконская-Решетова и сама довольна праздничным убранством своего дома и отметила, что у них там «настоящая wonderland», то есть страна чудес.

Ранее мы писали, что после рождения сына Ратмира модель стала чаще показываться в домашнем виде, а не в гламурных нарядах. Недавно Решетова публиковала свою фотографию в халате и без макияжа.

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Анастасия Решетовановогодняя елкаНовый год 2020Решетова новостиТимати
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Тимати и Анастасия Решетова поставили дома елку без игрушек
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