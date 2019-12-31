Экс-жена Башарова устроила новогоднюю фотосессию с четырехмесячным сыном

Екатерина Архарова меньше года прожила в браке с Маратом Башаровым. В 2015 году они развелись, а вскоре артист женился снова уже на беременной поклоннице, Елизавете Шевырковой, но и эти отношения закончились разводом. А вот Архарова нашла свое счастье. Она встретила управляющего рыбным рестораном Артема. Они сыграли свадьбу прошлым летом. А не так давно она подарила ему ребенка. 15 августа девушка родила сына.

Для 44-летней Екатерины этот ребенок стал первым. Она не скрывала, что счастлива. До сих пор лицо наследника она предпочитает скрывать. Более того, перед Новым годом актриса с семьей уехала в Тель-Авив, чтобы там встретить 2020 год со своими родителями. Однако она решила порадовать поклонников, устроив семейную фотосессию с супругом и сыном у новогодней елки. Влюбленные позировали в джинсах. Артем облачился в белую толстовку, а Архарова — в белую футболку, накинув поверх мех.

В руках они держали подросшего наследника, которому уже четыре месяца. Лицо крохи родители спрятали за смайликом. «Дорогие мои!!! Поздравляем всех с наступающим Новым годом!!! У меня сложилось впечатление, что уходящий год хотел меня убить, но… появление Данечки в нашей жизни перечеркнуло все невзгоды! Здоровья, любви и всех благ!» — поделилась Екатерина со своими поклонниками.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Многие восхитились нежным кадром. «Какое счастье, когда главный итог года такой», «Красивая пара!», «Здорово, красиво! С наступающим Новым годом, хорошего зимнего настроения», — прокомментировали пост подписчики.