«Благодарна за трезвого и живого папу»: Рита Дакота подвела итоги года

Певица Рита Дакота подвела итоги 2019 года и оставила очень теплые поздравления для подписчиков в своем личном аккаунте в Instagram. По словам звезды, человек получает подарки от судьбы только тогда, когда он может правильно за них отблагодарить. Рита пишет, что как только человек учится быть благодарным за то, что он имеет, судьба начинает буквально заваливать его новыми бонусами. Все успешные люди, которых знает Дакота, умеют не только принимать, но и с благодарностью отдавать. Как сообщает певица, некоторые из таких людей даже завели особые дневники благодарности, куда они каждый вечер записывают, за что благодарны уходящему дню.

Своих подписчиков Дакота призывает прямо сейчас поблагодарить уходящий год за все возможности, которые он подарил. Сама певица сказала спасибо за живого и трезвого отца, за умение писать музыку, за свою способность любить, за то, что заработала на новую квартиру для своей мамы, и за новые знакомства с хорошими людьми.

«Мой 2019, я благодарна тебе за трезвого живого папу», — поделилась радостью Рита Дакота.