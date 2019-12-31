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«Все шло своим чередом»: Тарасов размахнулся и подвел итоги новогоднего десятилетия

Футболист признался, что минувшая «десяточка» подарила ему счастье и множество возможностей.

«Все шло своим чередом»: Тарасов размахнулся и подвел итоги новогоднего десятилетия
Футболист Дмитрий Тарасов. Фото: globallookpress

Футболист Дмитрий Тарасов не стал исключением и совместно с россиянами и другими знаменитыми людьми решил подвести итоги. Однако, в отличие от остальных, выбрал больший временной диапазон – целое десятилетие. Спортсмен признался, что «круглолетие» ознаменовалось для него успехами сразу в нескольких сферах. Так, этот этап Дмитрий назвал лучшим в карьере.

«Выиграл чемпионство, трижды кубок страны, серебряные и бронзовые медали, играл в еврокубках и надевал футболку сборной России…» — вспомнил Тарасов.

За минувшие 10 лет Дмитрий успел в очередной раз жениться. На этот раз семья сформировалась идеальная, уверен он. Тарасов также отметил, что вряд ли смог бы реализоваться в полной мере, если бы не чувствовал, как растет и развивается вся страна.

«Пока я занимался любимым делом, все вокруг тоже постепенно шло своим чередом. Сейчас у молодых совсем другое окружение, другие возможности для реализации», — подметил он.

До боя курантов остались считанные часы, поэтому семья Тарасовых-Костенко активно готовится к чудесам. Глава семейства подчеркнул — в грядущем году он готов преодолевать новые вызовы.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовКостенко личная жизньНовый годТарасов новости
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«Все шло своим чередом»: Тарасов размахнулся и подвел итоги новогоднего десятилетия
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