«Совершенно точно — будет сердцеедкой»: Утяшева пооткровенничала о дочери

34-летняя Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей воспитывает двоих детей. Еще в мае первенцу гимнастки — сыну Роберту — исполнилось шесть лет. По словам спортсменки, их с мужем наследник опекает младшую сестренку — четырехлетнюю Софию. Для крохи старший брат неоспоримый авторитет. Если Роберт куда-нибудь уезжает с родителями, девочка сильно переживает по этому поводу и скучает. Ляйсан привела в пример одну историю: как-то раз им с Пашей пришлось срочно уехать вместе с Робом (так дома называют мальчика. — Прим. ред.). А София осталась дома с родственниками. В отсутствие брата малышка не переставала плакать и постоянно бегала в его комнату, в надежде, что Роберт вернулся обратно.

«Вот такая у них любовь!» — отметила Утяшева в интервью «ОК».

По словам Ляйсан, если раньше София мечтала, как ее мама, стать прославленной гимнасткой, сейчас она видит себя великим врачом. Сама телеведущая считает, что они с Пашей просто обязаны позволить детям самостоятельно определиться с будущей профессией. Утяшева призналась, что примет любую позицию Софии. Ведь она не обязана повторять путь своих родителей, что-то им доказывать. Спортсменка напомнила, что ее дочь — самостоятельная личность. К слову, малышка уже научилась манипулировать своим звездным папой. Воля готов исполнять каждое желание наследницы. Разумеется, не переходя границ. Ляйсан не хочет, чтобы ее дети росли избалованными, пользуясь вседозволенностью.