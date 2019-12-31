Новогодняя жара: Рудова поделилась снимком в бикини с балийского побережья

Наталья Рудова никогда не скрывала, что не может жить без солнца и моря. По этой причине актриса несколько раз в год ездит за границу. Она любит проводить время на курортах. В этом году она даже занялась серфингом, чтобы подтянуть фигуру и научиться покорять волны. Последние несколько недель девушка провела продуктивно. Она виделась с Анастасией Решетовой, которая родила Тимати сына, а также повеселилась на вечеринке с Анной Седоковой.

Но как оказалось, встречать Новый год блондинка предпочла за границей. Накануне Наталья прилетела на остров Бали. Компанию ей составила Настасья Самбурская. Первым делом актриса отправилась на пляж. Там на побережье она в бикини позировала на камеру с коктейлем. Девушка продемонстрировала соблазнительную фигуру. Поклонники восхитились ее подтянутой фигурой. «Безумно красивая», «Прекрасная», «Фигура огонь», Наша красотка», — прокомментировали пост подписчики.

«С наступающим Новым годом!!! Пока все подводят итоги, я просто хочу пожелать вам добра! Любить и быть любимыми!!!! Быть счастливыми!!! И здоровыми в 2020 году! Пожалуй, это самое важное для всех!» — написала Рудова.

А в номере отеля она не только устроила танцы в одной футболке, но и подурачилась на камеру вместе с Самбурской. Они накладывали разные фильтры, чтобы выглядеть необычно. К слову, Бали уже стало особенным местом для Натальи. В ноябре там стартовали съемки реалити-шоу «Место под солнцем», ведущей которого она стала. Но похоже, что на этот раз актриса приехала туда не работать, а отдыхать.