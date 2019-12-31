Четырехлетняя дочь Кети Топурии прочитала стихотворение в домашней обстановке

Кети Топурия недавно рассказала порталу Teleprogramma.pro, в чем лучше всего встречать Новый год. Сама певица еще неделю назад не знала, какой наряд ей выбрать для особого случая. Она склонялась к тому, чтобы нарядиться в платье. Как известно, после развода и неудачного романа с рэпером Гуфом артистка обрела любовь. Уже больше полугода она встречается с дипломатом Львом Деньговым. Более того, уже два месяца влюбленные живут вместе.

На днях Топурия вместе с дочкой украсила дом к праздникам. Они не только поставили елку, но и украсили праздничный стол, камин и даже окна. В красивой обстановке певица устроила фотосессию с наследницей в клетчатых рубашках. Многие поклонники восхитились идиллией, которая царила на снимках. К слову, уже не первую неделю ходят слухи, что Кети ждет ребенка. Она стала прятать фигуру за объемными нарядами.

А 31 декабря певица опубликовала видео, на котором запечатлена ее подросшая четырехлетняя дочка. Оливия в праздничный день облачилась в пышное платье лимонного цвета. Ее вьющиеся волосы струились по спине. В них виднелась заколка в виде бабочки. Держа в руках игрушечного мышонка, кроха прочитала наизусть стихотворение «Что такое Новый год?». Девочка сделала это с выражением, как настоящая артистка.

Подписчики одарили Оливию комплиментами. Многие вновь отметили, что она очень похожа на свою маму. «Какое чудо, счастья вам в Новом году! Умничка доченька ваша», «Очаровательно-эмоционально!», «С Новым годом, маленький Ангелочек», «Принцесса», «Я еще не видела такую сладкую девочку», «Подрастающая звезда», «Какое чудо ! Ты просто красавица в маму!» — прокомментировали пост фолловеры.