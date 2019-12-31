«Два варианта и оба детские»: подписчики предложили скинуться Волочковой на новые купальники

Анастасия Волочкова продолжает будоражить публику. На этот раз балерина улетела отмечать Новый год в Таиланд и активно размещает в Instagram снимки из теплых краев. Особое внимание подписчиков, как водится, привлекли кадры, где Волочкова позирует в купальниках на фоне большой воды. Комментаторы не только раскритиковали выбор «нарядов», но и иронично намекнули на финансовые проблемы Насти.

Так, розово-лимонное мини-бикини показалось подписчикам знакомым. Сразу несколько человек поспешили заявить, что купальнику уже несколько десятков лет – мол, не пора ли приобрести что-нибудь более современное. Другие с уверенностью подчеркнули, что верх, скорее всего, и вовсе детский, потому что грудь из него «стремится убежать».

«На отдых заработала, а на купальник новый не заработала», — ехидничают злопыхатели.

Другие решили посоветовать Насте приобрести закрытый купальник. По их мнению, он подчеркнет стройную фигуру и сделает акцент на изгибах.

Второй купальник, впрочем, оказался более удачным. Настя представила на суд публики лиф цвета страсти, а низ прятался под подобием парео. Фолловеры сразу подчеркнули – их, наконец-то, устроил размер, однако, не понравилось все остальное.

«Купальник – безвкусица, шлепанцы – ужас! Неужели не заработала на новые красивые, современные модели???», — вопрошают они.

«Тапки-могилки, купальник на 10 размеров меньше, поза — все с годами стабильно!!», — пишут вторые. Сама Волочкова, впрочем, на негатив не отвечает и активно наслаждается жизнью за рубежом.