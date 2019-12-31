ЗВЕЗДЫ

По бабушкиному рецепту: Ляйсан Утяшева приготовила манты к новогоднему столу

Спортсменка принарядилась, чтобы быть неотразимой на кухне в праздничный день.

По бабушкиному рецепту: Ляйсан Утяшева приготовила манты к новогоднему столу
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева насыщенно провела последние недели декабря. Она уделила время мужу Павлу Воле и детям: Роберту и Софии. Сначала супруги нарядили дома елку, а потом на два дня свозили наследников в Лапландию. Малыши не только смогли покататься на санках, увидеть живых оленей и познакомиться с Санта-Клаусом. На этом их приключения не закончились. Они приехали в Сочи, где покатались на лыжах.

Многие думали, что там Утяшева и встретит Новый год, но она все же вернулась с семьей домой. 31 декабря, как и многие россияне, она провела на кухне. Сначала телеведущая выведала рецепт мантов у своей бабушки. Женщина отметила, что мясо, лук и другие ингредиенты нужно резать мелко-мелко. По ее мнению, если использовать мясорубку и другую технику, то блюдо не получится таким вкусным.

После наставлений Ляйсан облачилась в атласное платье в горох. «Образ навеян «Отчаянными домохозяйками. Обожаю платьица в горошек», — призналась девушка.

Она начала резать баранину. По ее словам, легче резать, когда мясо слегка заморожено.

«Я редко ем мясо, примерно раз в месяц, когда Паша приготовит вкусные шашлычки или какой-то стейк на костре», — рассказала спортсменка. Она также нарезала картошку и лук. Замесив тесто, осталось только слепить и сварить манты.

«12 часов до Нового года, и долгожданная предновогодняя рубрика «Готовим вместе». У нас в семье есть традиция собираться 31 декабря за большим столом, готовить манты, салаты, пироги и подводить итоги года. Возникает какое-то ощущение сказки, детства (будто мне снова 10 лет и я вместе со старшими готовлю… и чувство важности. Особенно, когда мое старшее поколение начинает рассказывать свои истории (правнуки слушают с открытыми ртами). Сегодня, как вы давно просили, — манты! Рецепт передается из поколения к поколению (он очень простой)», — поделилась Утяшева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиЛяйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и Павел ВоляНовый год 2020
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
По бабушкиному рецепту: Ляйсан Утяшева приготовила манты к новогоднему столу
Интересно?
Поделись с друзьями: