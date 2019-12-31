По бабушкиному рецепту: Ляйсан Утяшева приготовила манты к новогоднему столу

Спортсменка принарядилась, чтобы быть неотразимой на кухне в праздничный день.

Ляйсан Утяшева насыщенно провела последние недели декабря. Она уделила время мужу Павлу Воле и детям: Роберту и Софии. Сначала супруги нарядили дома елку, а потом на два дня свозили наследников в Лапландию. Малыши не только смогли покататься на санках, увидеть живых оленей и познакомиться с Санта-Клаусом. На этом их приключения не закончились. Они приехали в Сочи, где покатались на лыжах.

больше по теме На стиле: Утяшева в глянцевом комбинезоне покаталась с дочкой на лыжах Телеведущая отдыхает с семьей в Сочи.

Многие думали, что там Утяшева и встретит Новый год, но она все же вернулась с семьей домой. 31 декабря, как и многие россияне, она провела на кухне. Сначала телеведущая выведала рецепт мантов у своей бабушки. Женщина отметила, что мясо, лук и другие ингредиенты нужно резать мелко-мелко. По ее мнению, если использовать мясорубку и другую технику, то блюдо не получится таким вкусным.

После наставлений Ляйсан облачилась в атласное платье в горох. «Образ навеян «Отчаянными домохозяйками. Обожаю платьица в горошек», — призналась девушка.

Она начала резать баранину. По ее словам, легче резать, когда мясо слегка заморожено.

«Я редко ем мясо, примерно раз в месяц, когда Паша приготовит вкусные шашлычки или какой-то стейк на костре», — рассказала спортсменка. Она также нарезала картошку и лук. Замесив тесто, осталось только слепить и сварить манты.