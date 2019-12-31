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«Галопом понесло лошадь»: Миро едко раскритиковала успехи Собчак

Экспрессивный блогер заявила, что результаты теледивы никому не интересны.

«Галопом понесло лошадь»: Миро едко раскритиковала успехи Собчак
телеведущая Ксения Собчак. Фото: КП\Фролов Михаил

Эксцентричный блогер Лена Миро в очередной раз раскритиковала Ксению Собчак. Поводом для поста стали подведенные телеведущей итоги года – в Instagram Ксюша рассказала, с нуля создала одноименный канал, выпустила два фильма, а также стабильно является одной из самых цитируемых журналисток.

Озвученные Ксюшей результаты не оценила Миро. Она обвинила ведущую в накрутках. Лена сравнила Собчак с Ольгой Бузовой и заявила, что, как и вторая, первая «никому не интересна».

«Взялась за дело так рьяно, таким галопом понесло лошадь, что даже видавшая виды школота заржала не хуже стада мустангов», — оценила перспективы развития Собчак Миро.

Отдельное внимание Миро уделила личной жизни Собчак. Она заявила, что негоже хвастаться изменами мужу, а уж становиться «самкой богомола» и вовсе не почетно. Блогер резюмировала, что лучше бы оппонентка этих итогов и вовсе не подводила, ведь звучат они «достаточно жалко».

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«Галопом понесло лошадь»: Миро едко раскритиковала успехи Собчак
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