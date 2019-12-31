ЗВЕЗДЫ

«Гордость не позволила пойти к мужу»: Нюша заговорила о сложностях материнства

Певица призналась, что первое время сталкивалась с трудностями, но старалась справляться.

«Гордость не позволила пойти к мужу»: Нюша заговорила о сложностях материнства
Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша в прошлом году впервые стала мамой. Певица никогда не скрывала, что мечтает о детях. После свадьбы с Игорем Сивовым сразу появились слухи о ее беременности. В итоге артистка уехала в Майами, где на свет и появилась ее дочка. До недавнего времени супруги скрывали ее лицо и имя.

Перед Новым годом звезда снялась в фотосессии с наследницей и представила ее поклонникам. Девочка оказалась копией папы. Ребенка нарекли необычным именем Симба.

В новом интервью Нюша рассказала о том, как справилась с трудностями материнства. Она призналась, что боялась обращаться за помощью к мужу, у которого на тот момент уже были дети от прошлых отношений. У Сивова подрастают двое сыновей.

«Гордость не позволила пойти к Игорю и попросить о помощи. Казалось: он будет думать, что я плохая мать», — пояснила певица. Не задолго до родов артистка побывала на лекциях, предназначенных для будущих мам.

«Там мне подробно объясняли, что делать и как ухаживать за малышом. Знания помогли справиться с эмоциями, я стала увереннее в своих действиях», — заверила девушка.

Также Нюша не стала скрывать, что смогла избежать послеродовой депрессии. По словам певицы, она сразу понимала, что не будет засиживаться в декрете и вскоре вернется к работе. А потом девушка с удовольствием стала принимать помощь близких, сообщает издание Hello!

Напомним, что многие поклонники были обескуражены, когда узнали имя дочери звезды. Они посчитали, что девочке будет несладко расти с таким именем. Однако Нюша уверена, что для сильной личности нужно сильное имя. По словам певицы, такого сочетания нет ни у кого из ее знакомых, кроме того, Нюша подметила, что ей нравится, как оно звучит — Симба Игоревна Сивова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездные семьиматеринствоНюша
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Гордость не позволила пойти к мужу»: Нюша заговорила о сложностях материнства
Интересно?
Поделись с друзьями: