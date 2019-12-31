«Гордость не позволила пойти к мужу»: Нюша заговорила о сложностях материнства

Нюша в прошлом году впервые стала мамой. Певица никогда не скрывала, что мечтает о детях. После свадьбы с Игорем Сивовым сразу появились слухи о ее беременности. В итоге артистка уехала в Майами, где на свет и появилась ее дочка. До недавнего времени супруги скрывали ее лицо и имя.

Перед Новым годом звезда снялась в фотосессии с наследницей и представила ее поклонникам. Девочка оказалась копией папы. Ребенка нарекли необычным именем Симба.

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В новом интервью Нюша рассказала о том, как справилась с трудностями материнства. Она призналась, что боялась обращаться за помощью к мужу, у которого на тот момент уже были дети от прошлых отношений. У Сивова подрастают двое сыновей.

«Гордость не позволила пойти к Игорю и попросить о помощи. Казалось: он будет думать, что я плохая мать», — пояснила певица. Не задолго до родов артистка побывала на лекциях, предназначенных для будущих мам. «Там мне подробно объясняли, что делать и как ухаживать за малышом. Знания помогли справиться с эмоциями, я стала увереннее в своих действиях», — заверила девушка.

Также Нюша не стала скрывать, что смогла избежать послеродовой депрессии. По словам певицы, она сразу понимала, что не будет засиживаться в декрете и вскоре вернется к работе. А потом девушка с удовольствием стала принимать помощь близких, сообщает издание Hello!

Напомним, что многие поклонники были обескуражены, когда узнали имя дочери звезды. Они посчитали, что девочке будет несладко расти с таким именем. Однако Нюша уверена, что для сильной личности нужно сильное имя. По словам певицы, такого сочетания нет ни у кого из ее знакомых, кроме того, Нюша подметила, что ей нравится, как оно звучит — Симба Игоревна Сивова.