Грудные импланты «мисс Леры» Кудрявцевой заинтриговали британский таблоид

Автор Daily Mail в подробностях рассказал жителям своей страны о возможной опасности операций.

Ситуация с грудными имплантами российской телеведущей Леры Кудрявцевой заинтересовала зарубежные СМИ. Об операции россиянки рассказал британский таблоид Daily Mail.

Автор Уилл Стюарт подробно описал для своих читателей историю Леры, а также подметил, что несколько лет назад 48-летняя радиоведущая открыто демонстрировала результат хирургического вмешательства, позируя обнаженной для мужского журнала.

В обзорном тексте Стюарт несколько раз называет Кудрявцеву «мисс Лера», а также со всех сторон описывает опасность происходивших в организме россиянки изменений. Кроме того, британец описывает симптомы, на которые нужно обратить внимание в случае, если у женщины имеются опасения за свое здоровье.

Появилось в публикации и совместное фото Кудрявцевой с Лазаревым. Стюарт иронично описал, как исполнитель пришел навестить некогда любимую женщину в больницу и пошутил, что грудь Леры ему никогда не нравилась.

«Цифры показывают, что до 25 000 женщин каждый год решаются вставить грудные имплантаты. В США этот показатель намного выше», — завершается обзор статистикой.

Напомним, ранее пластический хирург Владимир Плахотин напоминал читателям Teleprogramma.pro о неоднозначности эстетического вмешательства. Медик объяснял, что на самом деле импланты не настолько долговечны, как об этом говорят производители. Его коллеги по цеху нередко сталкиваются с заменой этих изделий.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург.

Закончил 2й Мед (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза».

В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220, которая длительное время входила в структуру, так называемого, «Четвертого управления».

Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.

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