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«Пусть это будет самым большим несчастьем в жизни»: Малышева поздравила всех с Новым годом

Телеведущая записала праздничное видеообращение к зрителям.

«Пусть это будет самым большим несчастьем в жизни»: Малышева поздравила всех с Новым годом
Елена Малышева обратилась к телезрителям. Фото: globallookpress.com

Подражая российскому лидеру, Елена Малышева записала новогоднее видеообращение к зрителям. Желая людям счастья, любви и здоровья, телеведущая отметила, что самое страшное в жизни — это неизлечимая болезнь, а все остальное можно преодолеть.

«Когда что-то случается и вы обижаетесь друг на друга, пусть это будет самым большим несчастьем в вашей жизни», — напутствовала медик.

Елена Васильевна пожелала, чтобы каждый шел по своему пути, но при этом все поддерживали друг друга.

Напомним, недавно Малышева рассказала порталу Teleprogramma.pro, как отмечают Новый год в ее семье, и о скандалах 2019-го, в которых ей пришлось участвовать.

Оказывается, доктор не всегда была в почете и достатке. Много лет они с мужем скитались по общагам, но, тем не менее, были счастливы и рожали детей. Брак женщины за 30 лет не развалился, так что, когда она говорит о взаимоотношениях, тут уж точно стоит прислушаться.

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«Пусть это будет самым большим несчастьем в жизни»: Малышева поздравила всех с Новым годом
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