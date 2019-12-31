«Пусть это будет самым большим несчастьем в жизни»: Малышева поздравила всех с Новым годом

Подражая российскому лидеру, Елена Малышева записала новогоднее видеообращение к зрителям. Желая людям счастья, любви и здоровья, телеведущая отметила, что самое страшное в жизни — это неизлечимая болезнь, а все остальное можно преодолеть.

«Когда что-то случается и вы обижаетесь друг на друга, пусть это будет самым большим несчастьем в вашей жизни», — напутствовала медик.

Елена Васильевна пожелала, чтобы каждый шел по своему пути, но при этом все поддерживали друг друга.

Напомним, недавно Малышева рассказала порталу Teleprogramma.pro, как отмечают Новый год в ее семье, и о скандалах 2019-го, в которых ей пришлось участвовать.

Оказывается, доктор не всегда была в почете и достатке. Много лет они с мужем скитались по общагам, но, тем не менее, были счастливы и рожали детей. Брак женщины за 30 лет не развалился, так что, когда она говорит о взаимоотношениях, тут уж точно стоит прислушаться.