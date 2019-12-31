Дочь Маликова в компании крыс поздравила россиян с Новым годом

Стеша Маликова необычно поздравила россиян с наступающим Новым годом. Девушка сфотографировалась с ростовой куклой Крысой, держа в руках игрушечную крысу и продемонстрировала получившуюся открытку в личном блоге.

И в самом деле, в год Белой металлической крысы этих животных мало не бывает!

«Начинаем отмечать! Пусть в новом году будет 2020 причин улыбаться и влюбляться! Ура, с наступающим!» — написала дочь Дмитрия Маликова в Instagram.

Лучезарный вид девушки не остался без внимания поклонников. Одна из подписчиц телеведущей призналась, что, глядя на улыбчивую Стефанию, она назвала свою дочь тем же именем.

«Надеюсь, будет такой же счастливой, как и ты. Всех с праздником», — написала она в комментариях поста.

А вам нравится Стефания Маликова? Правда, похожа на папу?