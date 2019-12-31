ЗВЕЗДЫ

Жена Яглыча в наряде свободного кроя спровоцировала слухи о беременности

Пара появилась на премьере фильма «(Не) Идеальный мужчина».

Жена Яглыча в наряде свободного кроя спровоцировала слухи о беременности
Владимир Яглыч с женой. фото: globallookpress.com/

Владимир Яглыч в свои 36 лет снялся в десятках кинолент, включая «Экипаж», «Молодежку» и другие популярные картины. Также он успел наладить и личную жизнь. Многие помнят, что обаятельный мужчина пять лет прожил в браке со Светланой Ходченковой. Также у него был роман с партнершей по шоу «Ледниковый период», экс-чемпионкой мира в танцах на льду Оксаной Домниной. А в 2015 году он снова женился. Его избранницей стала Антонина Паперная, дочь украинских актеров.

Свою первую беременность супруга Яглыча скрывала. Даже когда дочка появилась на свет, они никак не комментировали это событие. Сейчас известно, что у пары подрастает дочь — девочка Ева. А несколько дней назад Владимир Яглыч появился на премьере фильма «(Не) Идеальный мужчина», в котором главную роль сыграл Егор Крид. На красной дорожке актер появился со своей молодой женой. Антонина облачилась в черные лосины, белую майку свободного кроя и клетчатую рубашку.

Наряд девушки спровоцировал слухи о ее второй беременности. Некоторые разглядели у нее округлившийся живот. Пока сами супруги предпочитают не реагировать на новости. Тем временем в прессе уже появилось предположительное время родов. Братик или сестренка появится у Евы весной, сообщает издание «7 Дней».

Напомним, что именно благодаря выходам в свет ранее также поклонники узнали о первой беременности жены Яглыча. Не исключено, что их догадки и в этот раз окажутся верными. А пока Паперная снимает забавные ролики к Новому году и скрывает фигуру за объемными нарядами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыВладимир Яглычзвездные семьиЗвездный стильНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Яглыча в наряде свободного кроя спровоцировала слухи о беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: