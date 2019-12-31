Жена Яглыча в наряде свободного кроя спровоцировала слухи о беременности

Владимир Яглыч в свои 36 лет снялся в десятках кинолент, включая «Экипаж», «Молодежку» и другие популярные картины. Также он успел наладить и личную жизнь. Многие помнят, что обаятельный мужчина пять лет прожил в браке со Светланой Ходченковой. Также у него был роман с партнершей по шоу «Ледниковый период», экс-чемпионкой мира в танцах на льду Оксаной Домниной. А в 2015 году он снова женился. Его избранницей стала Антонина Паперная, дочь украинских актеров.

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Свою первую беременность супруга Яглыча скрывала. Даже когда дочка появилась на свет, они никак не комментировали это событие. Сейчас известно, что у пары подрастает дочь — девочка Ева. А несколько дней назад Владимир Яглыч появился на премьере фильма «(Не) Идеальный мужчина», в котором главную роль сыграл Егор Крид. На красной дорожке актер появился со своей молодой женой. Антонина облачилась в черные лосины, белую майку свободного кроя и клетчатую рубашку.

Наряд девушки спровоцировал слухи о ее второй беременности. Некоторые разглядели у нее округлившийся живот. Пока сами супруги предпочитают не реагировать на новости. Тем временем в прессе уже появилось предположительное время родов. Братик или сестренка появится у Евы весной, сообщает издание «7 Дней».

Напомним, что именно благодаря выходам в свет ранее также поклонники узнали о первой беременности жены Яглыча. Не исключено, что их догадки и в этот раз окажутся верными. А пока Паперная снимает забавные ролики к Новому году и скрывает фигуру за объемными нарядами.