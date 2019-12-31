«Это так красиво и бодипозитивно!»: Самбурская отъелась в отпуске на Бали

Актриса и певица Настья Самбурская продемонстрировала округлившийся животик на Бали. 32-летняя звезда выложила в Instagram фото, как она выгнулась в красном нижнем белье, выпятив живот вперед.

Правда, о беременности ни слова. Артистка уверяет, что это — результат первого дня отпуска со шведским столом. Плотно поев, Самбурская собралась пополнить ряды моделей plus-size и зарабатывать на модном тренде огромные деньги.

«Хочу поддержать Эшли Грехем! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно!» — написала она.

Про карьеру полной модели, это, конечно, шутка — Настасья всегда отличалась стройной и притягательной фигурой. А вот за самоиронию и смелость актрису вполне можно похвалить. Глядя на нее, можно без стыда позволить себе расслабиться за новогодним столом. Кастрюля оливье сама себя не съест, верно?

Напомним, что Самбурская была замужем, но детей пока не заимела. Артистка занята построением карьеры принцессы русского шансона.