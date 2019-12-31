«Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен!»: Фадеев худеет на отдыхе в тропиках

То строгий, то щедрый продюсер Максим Фадеев встречает Новый год в жаркой стране (предположительно, в Таиланде). Настолько жаркой, что с 51-летнего мужчины сходит семь потов. В прямом смысле. Несколько часов назад композитор выложил в Instagram фото своего лежака, с которого только что встал. На ткани остался мокрый силуэт звезды — столько влаги потерял он во время солнечной ванны.

Подписчики в комментариях шутят, что мужчина всего лишь полежал, а потерял при этом три килограмма.

«Такими темпами, на лежаке скоро кубики будут оставаться», — пошутила одна из поклонниц Фадеева. «Ой, далеко до кубиков, но я очень стараюсь! Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен! Но так жил! Теперь по-другому!» — ответил ей Максим.

Напомним, в уходящем году продюсер поссорился с продвигаемыми им артистами Наргиз Закировой и Олегом Майами, запретив им петь свои песни. После этого скандала он вообще распустил всех своих подопечных, подарив им права на записанные композиции.

Произошедшее сказалось на здоровье мужчины: он пережил сердечный приступ и сильно похудел. В очередной раз Фадееву приходится не гнаться за безумными заработками, а подумать о себе.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.