ЗВЕЗДЫ

«Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен!»: Фадеев худеет на отдыхе в тропиках

Известный продюсер решил изменить свой стиль жизни.

«Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен!»: Фадеев худеет на отдыхе в тропиках
Максим Фадеев избавляется от лишних килограммов. Фото: globallookpress.com

То строгий, то щедрый продюсер Максим Фадеев встречает Новый год в жаркой стране (предположительно, в Таиланде). Настолько жаркой, что с 51-летнего мужчины сходит семь потов. В прямом смысле. Несколько часов назад композитор выложил в Instagram фото своего лежака, с которого только что встал. На ткани остался мокрый силуэт звезды — столько влаги потерял он во время солнечной ванны.

Подписчики в комментариях шутят, что мужчина всего лишь полежал, а потерял при этом три килограмма.

«Такими темпами, на лежаке скоро кубики будут оставаться», — пошутила одна из поклонниц Фадеева.

«Ой, далеко до кубиков, но я очень стараюсь! Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен! Но так жил! Теперь по-другому!» — ответил ей Максим.

Напомним, в уходящем году продюсер поссорился с продвигаемыми им артистами Наргиз Закировой и Олегом Майами, запретив им петь свои песни. После этого скандала он вообще распустил всех своих подопечных, подарив им права на записанные композиции.

Произошедшее сказалось на здоровье мужчины: он пережил сердечный приступ и сильно похудел. В очередной раз Фадееву приходится не гнаться за безумными заработками, а подумать о себе.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

загарМаксим Фадеевпохудениесолнечная погодаТаиланд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Уже минус 83 кг! Да, ужас, согласен!»: Фадеев худеет на отдыхе в тропиках
Интересно?
Поделись с друзьями: