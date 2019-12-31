Самая красивая женщина в мире показала обнаженную грудь

В октябре этого года 23-летнюю американскую супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел по этому поводу специальное исследование и пришел к выводу, что ее пропорции близки к идеальным.

Своей привлекательной внешностью звезда обязана родителям. Мать Беллы телеведущая и модель Иоланда Хадид является уроженкой Нидерландов, а отец мультимиллионер Мохамед Хадид – палестинец. Девушка приняла вероисповедание своего папы и является мусульманкой. В многочисленных интервью она говорила, что росла в религиозной среде и всю жизнь слышала молитвы рядом. Она гордится своей верой, пишет «Википедия».

На фоне этих заявлений кажется странным поведение модели в Сети, где она обожает демонстрировать свою фигуру. Весной этого года девушка снялась топлес в собственной ванной и выложила кадры в Instagram. Однако чуть позже поспешила их удалить. Также звезду замечали на улицах Нью-Йорка в прозрачном боди без бюстгальтера, что вызвало волну негодования у поклонников.

Впрочем, похоже, что критика мало волнует Беллу. На сей раз звезда опять забыла про лифчик, показав себя в Instagram. На опубликованном видео супермодель позирует на деревянном лежаке под пальмами. Все, что на ней надето – это расстегнутая рубашка и стринги.

Коллегам звезды ее смелость пришлась по вкусу. Свой восторг выразили в комментариях телезвезда Хлои Кардашьян и французский дизайнер Симон Жакмю.