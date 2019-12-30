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Безруков запечатлел годовалого сына и подросшую дочку в домашней обстановке

Близкие актера заняты предновогодними хлопотами.

Безруков запечатлел годовалого сына и подросшую дочку в домашней обстановке
Сергей Безруков. фото: globallookpress.com

Сергей Безруков — один из самых известных российских актером. Он прославился благодаря роли в сериале «Бригада», а теперь сложно вспомнить персонажа, которого бы он еще не сыграл. Обрел счастье артист и в личной жизни. После развода с Ириной Безруковой, с которой он прожил вместе 15 лет, звезда театра и кино женился на Анне Матисон. Девушка, которая моложе своего избранника на 10 лет, уже подарила ему двоих детей.

Влюбленные воспитывают трехлетнюю дочку Марию, а также годовалого сына Степана. Недавно Безруков вместе с наследниками нарядил елку, а накануне Нового года он запечатлел домочадцев, когда они занимались приготовлениями к празднику. В кадр попал подросший сын, которой резво бегал по квартире с шаром для фитнеса, а также Мария.  Она помогала маме готовить праздничный торт.

Анна в алом платье подготавливала противень, а ее наследница в фартуке стояла рядом на стуле и готовила смесь.«Традиции — это святое! Готовим торт…новогодний… Маша помогает маме!.. Очень сосредоточена. Говорят, что завтра будет метель… поэтому песня про вьюгу январскую…. Всем хорошего настроения, дорогие мои, хор-рошие!» — написал Безруков.

Поклонники восхитились теплой атмосферой, царящей в доме артиста. «Молодцы девочки», «Какая теплая атмосфера в Вашем доме, все при деле, торт будет вкуснейший! Молодцы какие Анечка и Машенька — хозяюшки», «Какая прелесть! Вот оно — истинное счастье», «Какое счастье», «Приятно смотреть», «Прикольная у вас кухонька! Желто-зеленая», «А какая елка, красота», — прокомментировали пост подписчики.

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Анна Матисондети звездЗвездные детиСергей БезруковСергей Безруков и Анна Матисон
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Безруков запечатлел годовалого сына и подросшую дочку в домашней обстановке
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