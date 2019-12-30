ЗВЕЗДЫ

«Принцессы»: Марина Ким вывела в свет подросших дочерей

Ведущая сводила наследниц на новогоднюю сказку «Щелкунчик» в Большой театр.

«Принцессы»: Марина Ким вывела в свет подросших дочерей
Марина Ким. фото: globallookpress.com/

Марина Ким не первый год ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Именно ее многие россияне видят первой, когда просыпаются и собираются на работу. По этой причине девушка старается всегда выглядеть элегантно и подбирает красочные, но женственные образы. О личной жизни телеведущая говорит редко. Известно, что у нее подрастают две дочки: Бриане пять лет, а Дарине три года.

Несколько раз в год Ким вывозит детей за границу. Не так давно они были в Риме. Каждую свободную минуту девушку уделяет наследницам. Так перед Новым годом она решила вывести их в свет. Телеведущая сводила малышей на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Девочек мама нарядила в белые бальные платья, а сама она предстала в водолазке и черном мини-платье в бельевом стиле.

«Многие меня спрашивали, где девочки. Принцессы смотрят самую новогоднюю сказку „Щелкунчик“ и представляют, что они балерины. Бриана ждёт, когда принц привезёт ей мешок кукол Lol. Скучали по девчонкам?», — написала Марина.

Поклонники не стали скрывать своего восхищения. они одарили дочек звезды комплиментами. Другим понравился ее креативный наряд. «Марина, дорогая, у вас чудесные девчушки», «Вы просто нереальная красавица, насмотреться не могу», «Два ангела с мамой», «Девочки принцессы», «Ну какие они милые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что об отце малышей телеведущая не только не говорит, но и хранит имя мужчины в тайне. Не так давно появилась информация, что знаменитость встречается с режиссером Бреттом Рэтнером. С ним она иногда выходила в свет, но в последнее время Ким с ним не была замечена.

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дети звездЗвездные детизвездные семьиМарина Ким
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«Принцессы»: Марина Ким вывела в свет подросших дочерей
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