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Тимати заплатит женщинам из Башкирии один миллион рублей

Старушкам удалось не на шутку удивить музыканта, за это они и получат награду.

Тимати заплатит женщинам из Башкирии один миллион рублей
Тимати. Фото: Игнатьев Роман / Архив "КП"

Бабушкам из далекой Башкирии удалось удивить известного певца и за свое старание она получат не только признание, но и один миллион рублей. Недавно певец Тимати запустил конкурс, в котором просил удивить его. Победитель должен был получить вполне солидный приз — один миллион рублей. И кто бы мог подумать, что победа достанется коллективу бабушек из республики Башкортостан!

30 декабря Тимати подвел итоги конкурса и принял решение отдать приз «Михайловским бабушкам».

«Кеш бабушкам!» — написал музыкант в своем официальном аккаунте в Instagram.

Напомним, милые, но при этом талантливые старушки записали свою версию клипа на песню «Впереди копы».

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Тимати заплатит женщинам из Башкирии один миллион рублей
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