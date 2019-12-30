«Могу быть очень строгой мамой»: Михальчик заговорила о воспитании сыне

Певица призналась, что бывший муж не помогает ей в финансовом плане. Поэтому Юлии приходится рассчитывать исключительно на собственные силы.

34-летняя Юлия Михальчик одна воспитывает шестилетнего сына от бывшего мужа Владимира Гоева. В недавнем интервью певица рассказала о воспитании единственного наследника. По словам артистки, ее Саша растет добрым и очень самостоятельным. Так как эстрадная исполнительница растит мальчика одна, ей приходится время от времени проявлять строгость в тех случаях, если сын начинает капризничать или игнорировать советы старших. Однако подобное случается не часто. Юлия не скрывает: в свои шесть лет Саша ее больше радует, чем огорчает.

«Я воспитываю его по-разному — и зацеловать могу, и могу быть очень строгой мамой», — отметила певица в интервью womanhit.ru.

По словам артистки, ее сын растет очень музыкальным. Кроме того, мальчик проявляет интерес к спорту, он неплохо плавает. Помимо различных секций сын Юлии посещает подготовительные курсы. Наследник певицы в новом учебном году станет первоклассником. Звездная мама уже определилась со школой.

Михальчик высказалась и об отношениях с бывшим мужем. Как выяснилось, Владимир Гоев не помогает экс-возлюбленной в финансовом плане. И крайне редко видится с сыном. По словам певицы, она вряд ли поддерживала бы контакты с экс-супругом, если бы не общий ребенок.