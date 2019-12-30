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«Поступок про принятие»: психолог объяснила, почему Кудрявцева показал себя «без груди»

По мнению эксперта Анны Хныкиной, телеведущая относится к числу женщин, которые любят себя со всеми недостатками.

«Поступок про принятие»: психолог объяснила, почему Кудрявцева показал себя «без груди»
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева всегда обладала эффектной внешностью. Телеведущая не скрывает, что посещает косметолога, чтобы поддерживать красоту и молодость. Однако мало кто знал, что много лет назад она увеличила себе грудь с помощью операции, но недавно звезда об этом пожалела. Блондинка оказалась в больнице и перенесла экстренную операцию, так как один из имплантов порвался и несколько лет протекал.

Вот уже около недели Кудрявцева находится в больнице под присмотром врачей. Ее успели навестить друзья и близкие. «Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно», — гневалась телеведущая. Она призналась, что избавилась от силикона и больше делать пластику груди не собирается. Накануне Лера рискнула и показала, как выглядит без имплантов. Она ела батончик и позировала в розовой футболке. «Ну нет у нас ананасов», — резюмировала знаменитость.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Анна Хныкина, известный психолог, объяснила, что телеведущая поступает правильно. Она не побоялась показать себя такую, какая она есть, так как принимает себя.

фото: instagram.com/leratv/

«Это поступок про принятие. Не все женщины, которые делают себе грудь и вставляют импланты, принимают свое тело. Не каждая пластическая операция означает, что человек себя не принимает. То, что Лера сделала, это лишний раз это подчеркивает. Лера принимает себя любой, с маленькой грудью и с вставленной грудью и после операции, когда убрала ее. Тут скорее блогерская история. Обычно люди ждут от блогера всех подробностей. И как раз только человек, который очень хорошо себя принимает, может в этом жить», — высказалась эксперт.

По словам психолога, размер груди влияет на то, как девушка воспринимает себя. «Когда у женщин, у которых не было явной груди, она появляется, то они действительно расцветают. Это придает им приятных ощущений. Нельзя сказать, что до этого женщина была с низкой самооценкой. Бывает по-разному, но грудь очень меняет ощущение себя, как женщины», — объяснила Хныкина.

Напомним, ранее пластический хирург Владимир Плахотин предупреждал читателей Teleprogramma.pro о неоднозначности операций по увеличению груди с помощью имплантов. Медик объяснил, что в последнее время пациенты все чаще обращаются за помощью ко врачам, потому что, несмотря на пожизненную гарантию, вставки изнашиваются, а производители не всегда учитывают риски.

Справка Teleprogramma.pro:

Психолог Анна Хныкина получила высшее образование в Московском психолого-социальном институте и закончила множество курсов повышения квалификации, включая двухгодичный курс аналитической психологии Юнга в МААП и двухгодичный курс «Психодрама и ролевые игры» в ИГИСП. Также Анна владеет сертификатами по программам «Системная семейная и супружеская психотерапия» и «Техника невербального общения». Анна Хныкина является основателем и руководителем психологического центра «СоДействие» в городе Юбилейный, где ведет групповые и индивидуальные приемы.

Еще больше о специалисте можно узнать на нашем сайте.

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил мединститут (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике № 220

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«Поступок про принятие»: психолог объяснила, почему Кудрявцева показал себя «без груди»
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