«Поступок про принятие»: психолог объяснила, почему Кудрявцева показал себя «без груди»

По мнению эксперта Анны Хныкиной, телеведущая относится к числу женщин, которые любят себя со всеми недостатками.

Лера Кудрявцева всегда обладала эффектной внешностью. Телеведущая не скрывает, что посещает косметолога, чтобы поддерживать красоту и молодость. Однако мало кто знал, что много лет назад она увеличила себе грудь с помощью операции, но недавно звезда об этом пожалела. Блондинка оказалась в больнице и перенесла экстренную операцию, так как один из имплантов порвался и несколько лет протекал.

больше по теме Кудрявцева объяснила, почему еще не познакомила дочку с детьми Лазарева Телеведущая вместе с другом стала героиней передачи Андрея Малахова.

Вот уже около недели Кудрявцева находится в больнице под присмотром врачей. Ее успели навестить друзья и близкие. «Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно», — гневалась телеведущая. Она призналась, что избавилась от силикона и больше делать пластику груди не собирается. Накануне Лера рискнула и показала, как выглядит без имплантов. Она ела батончик и позировала в розовой футболке. «Ну нет у нас ананасов», — резюмировала знаменитость.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Анна Хныкина, известный психолог, объяснила, что телеведущая поступает правильно. Она не побоялась показать себя такую, какая она есть, так как принимает себя.

«Это поступок про принятие. Не все женщины, которые делают себе грудь и вставляют импланты, принимают свое тело. Не каждая пластическая операция означает, что человек себя не принимает. То, что Лера сделала, это лишний раз это подчеркивает. Лера принимает себя любой, с маленькой грудью и с вставленной грудью и после операции, когда убрала ее. Тут скорее блогерская история. Обычно люди ждут от блогера всех подробностей. И как раз только человек, который очень хорошо себя принимает, может в этом жить», — высказалась эксперт.

По словам психолога, размер груди влияет на то, как девушка воспринимает себя. «Когда у женщин, у которых не было явной груди, она появляется, то они действительно расцветают. Это придает им приятных ощущений. Нельзя сказать, что до этого женщина была с низкой самооценкой. Бывает по-разному, но грудь очень меняет ощущение себя, как женщины», — объяснила Хныкина.

Напомним, ранее пластический хирург Владимир Плахотин предупреждал читателей Teleprogramma.pro о неоднозначности операций по увеличению груди с помощью имплантов. Медик объяснил, что в последнее время пациенты все чаще обращаются за помощью ко врачам, потому что, несмотря на пожизненную гарантию, вставки изнашиваются, а производители не всегда учитывают риски.

Справка Teleprogramma.pro:

Психолог Анна Хныкина получила высшее образование в Московском психолого-социальном институте и закончила множество курсов повышения квалификации, включая двухгодичный курс аналитической психологии Юнга в МААП и двухгодичный курс «Психодрама и ролевые игры» в ИГИСП. Также Анна владеет сертификатами по программам «Системная семейная и супружеская психотерапия» и «Техника невербального общения». Анна Хныкина является основателем и руководителем психологического центра «СоДействие» в городе Юбилейный, где ведет групповые и индивидуальные приемы.

Еще больше о специалисте можно узнать на нашем сайте.

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил мединститут (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике № 220