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«Финансово не помогает»: Михальчик пожаловалась на бывшего мужа

По словам певицы, Владимир Гоев крайне редко навещает их общего сына.

«Финансово не помогает»: Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
Юлия Михальчик (Фото: Globallookpress.com)

Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик рассказала о взаимоотношениях с бывшим супругом Владимиром Гоевым. С экс-возлюбленным 34-летняя певица развелась еще в 2016 году. По словам знаменитости, она никогда ничего не скрывала от поклонников, максимально правдиво отвечая на все вопросы в интервью. Вот и на этот раз эстрадная исполнительница высказалась о частных аспектах личной жизни.

Михальчик заверила, что не препятствовала бывшему мужу видеться с их общим сыном — шестилетним Сашей. Однако Владимир крайне редко навещает наследника. С ребенком он видится всего четыре-пять раз в год, и это при том, что Гоев живет в Москве. Юлия недовольна таким безразличием. По словам певицы, ее сын очень нуждается в отце. И сама Михальчик хотела бы, чтобы бывший муж приезжал к наследнику как можно чаще. Выпускница «Фабрики звезд» посетовала на то, что Саша постоянно ждет отца.

Юлия заявила, что была бы счастлива и тому, если Владимир приезжал к сыну хотя бы раз в неделю на несколько часов. Певица не раз говорила об этом с бывшим мужем, просила его больше времени уделять мальчику. Однако никакого результата подобные беседы не дали. Ко всему прочему выяснилось, что Гоев не помогает бывшей жене деньками. Артистка сама растит наследника. И даже будучи замужем, Юлия рассчитывала только на свои силы.

«Более того, он не помогает финансово. Но я не обращаю на это внимание. Для меня важно, чтобы он регулярно виделся с сыном», — приводит womanhit.ru слова Михальчик.

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«Финансово не помогает»: Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
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