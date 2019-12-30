По-королевски: Меган Маркл и принц Гарри отметят Новый год в доме российского миллиардера

Меган Маркл и принц Гарри несколько недель назад уехали в путешествие, временно оставив королевские обязанности. День благодарения пара встретила в Калифорнии, Рождество отпраздновала в Ванкувере.

Оказалось, что на Новый год герцоги Сассекские также останутся в Канаде и отметят праздник в поместье российского олигарха на берегу океана.

По оценке экспертов, роскошный особняк стоит 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 810 миллионов рублей. Местные жители отметили, что дом – один из самых шикарных и дорогих в этом районе. А вот имя владельца неизвестно, агент, сдавший особняк королевской семье, подписал документ о неразглашении информации.

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«Этот особняк соответствует королевскому статусу Гарри и Меган, неудивительно, что они выбрали именно его», — сказала журналистам The Mirror жительница канадской провинции Британская Колумбия. Известно, что дом был построен больше десяти лет назад. В нем есть медиазал, игровая комната, несколько спален и ванных комнат, парадная столовая и дегустационный зал. В гостиной расположен французский камин XVII века, а из панорамных окон открывается прекрасный вид на побережье океана.

Меган Маркл и принц Гарри встретят Новый год с сыном принцем Арчи и мамой герцогини – Дорией Регланд.

По данным издания, королевскую семью сопровождает служба безопасности, включая представителей Королевской канадской конной полиции. В новогоднюю ночь в поместье планируется пышная вечеринка. К слову, каникулы Меган Маркл и принца Гарри обойдутся британской казне примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов, это около 4 миллионов рублей. Налогоплательщики Великобритании уже возмутились расточительности герцогов Сассекских и отметили, что они ведут более роскошную жизнь, чем Кейт Миддлтон и принц Уильям – будущие король и королева.

Ранее мы сообщали, что Меган и Гарри не захотели праздновать Рождество в фамильном поместье Норфолк вместе со всей семьей. Чем, по слухам, вызвали недовольство королевы Елизаветы, которая убрала их фотографии со стола во время ежегодного обращения к нации.

Тем временем, на рождественской службе в Сандрингеме главной звездой стала юная принцесса Шарлотта. Девочка увидела, как ее мама Кейт Миддлтон делает реверанс и попыталась его повторить. Этот момент многие признали самым очаровательным за всю церемонию.