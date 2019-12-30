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«Теплые вечера у камина»: жена Преснякова уехала на бывшую дачу Пугачевой

Возлюбленная старшего внука Примадонны отечественного шоу-бизнеса собирается отпраздновать Новый год на Истре.

«Теплые вечера у камина»: жена Преснякова уехала на бывшую дачу Пугачевой
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова поделилась планами на Новый год. Один из главных зимних праздников возлюбленная музыканта Никиты Преснякова планирует провести на Истре. По словам модели, она успела закончить все важные дела для того, чтобы заранее выехать за город. Девушке предстоит накрыть новогодний стол. Вместе с мужем Алена устроит вечеринку для близких друзей. Гости соберутся на бывшей даче Аллы Борисовны. Невестка Примадонны призналась, что с нетерпение ждала момента, когда сможет насладиться тишиной и прогулками на свежем воздухе в компании своей второй половинки.

«Все успела и довольная еду на дачу!! Где мы и встретим Новый Год! Для меня лучше места не придумаешь: уютная праздничная атмосфера, где собираются самые близкие, большущая елка в саду, теплые вечера у камина, прогулки на свежем воздухе. С нетерпением жду», — заверила Алена.

Возлюбленная Никиты Преснякова уточнила, что на зимних каникулах они с мужем могут оправиться в горы. Краснова уже купила новый утепленный комбинезон с мехом на капюшоне. В этой экипировке девушка собирается кататься на сноуборде. В беседе с поклонниками невестка Примадонны призналась, что не ожидала того, что внук Пугачевой сделает ей предложение руки и сердца. Молодые люди сыграли свадьбу в июле 2017 года. Пока супруги не торопятся заводить детей. Все свободное время Никита уделяет жене, стараясь делать все возможное, чтобы она чувствовала его поддержку и любовь.

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Алена КрасноваАлла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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«Теплые вечера у камина»: жена Преснякова уехала на бывшую дачу Пугачевой
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