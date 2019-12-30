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Предновогоднее: Хилькевич встала в мостик в дорогом платье и на каблуках

И запустила флешмоб в Instagram, чтобы ее подруги тоже продемонстрировали свою гибкость.

Предновогоднее: Хилькевич встала в мостик в дорогом платье и на каблуках
Анна Хилькевич показала свою гибкость. Фото: globallookpress.com

33-летняя актриса Анна Хилькевич пожаловалась в Instagram, что успеть завершить все дела за день до Нового года очень сложно. Чтобы справиться со всеми задачами, нужно невероятно извернуться, считает артистка, а как именно — она показала наглядно.

Звезда «Универа» встала в гимнастический мостик, причем прямо на автомобильной парковке возле дорогой иномарки. Не смутило женщину ни надетое на ней дизайнерское платье, ни ботинки на высоком каблуке. Фото этого «финта» она выложила в социальную сеть, продемонстрировав, как ей приходится изворачиваться в предновогодние дни.

Подписчики в комментариях предложили актрисе запустить такой флешмоб, и она согласилась. Хилькевич «передала эстафету» певицам Нюше, Рите Дакоте, Анне Седоковой, актрисе Кристине Асмус и другим сверстницам с хорошей фигурой. Теперь ждем от ним демонстраций того, как успешным женщинам приходится изворачиваться перед Новым годом.

Интересно, если флешмоб дойдет до Анастасии Волочковой, какое гимнастическое упражнение покажет она?

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Предновогоднее: Хилькевич встала в мостик в дорогом платье и на каблуках
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