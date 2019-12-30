ЗВЕЗДЫ

«Шведская семья в сборе»: Гагарина устроила новогоднюю вечеринку у себя дома

Певица вместе с друзьями собралась у новогодней елки.

«Шведская семья в сборе»: Гагарина устроила новогоднюю вечеринку у себя дома
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

Полина Гагарина еще в середине декабря выкроила себе выходной, чтобы нарядить елку вместе с подросшей дочкой Мией и мужем Дмитрием Исхаковым. Как и большинство звезд, певица в декабре едва успевает сниматься в новогодних передачах, блистать на сцене и записывать поздравления для россиян. За последние недели даже сложно подсчитать, сколько нарядов она сменила. Но накануне ей удалось передохнуть и провести время с друзьями.

В соцсети Гагарина поделилась кадром, на котором запечатлена дома у елки в черной пижаме с принтом. Она прильнула к своей подруге Екатерине Варнаве, которая предпочла облачиться в лосины и джемпер оверсайз. В руках она держала маленькую собачку. Возлюбленный комедийной актрисы танцор Константин Мякиньков выбрал новогодний джемпер с принтом. Он, к слову, работает на Полину.

Также на фото отметился звезда Comedy Woman Евгений Бороденко и сын Гагариной от первого брака 12-летний Андрей Кислов. Он выглядел немного грустным. Для полной картины не хватало лишь Сергея Лазарева, который обычно не пропускает тусовки подруги, но на этот раз был занят на съемках.

«Собственно мы и не вставали с того дня! Наша шведская семья в сборе. Глава семейства Лазарев снова работал, но душой был с нами», — поделилась артистка.

Многие удивились тому, что на фото не было мужа певицы, но, как оказалось, он всех и сфотографировал. «Диме обещали, что если он будет хорошим мальчиком в новом году, то в следующий раз его тоже возьмут под елочку», — пошутил он. Поклонники восхитились дружной компанией. «Андрюша такой взрослый, прям не узнать», «Не хватает только дочки», «Вы все такие красивые», «Прекрасная дружба», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВарнаваЗвездный стильновогоднее настроениеПолина ГагаринаСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Шведская семья в сборе»: Гагарина устроила новогоднюю вечеринку у себя дома
Интересно?
Поделись с друзьями: