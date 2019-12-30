«Шведская семья в сборе»: Гагарина устроила новогоднюю вечеринку у себя дома

Полина Гагарина еще в середине декабря выкроила себе выходной, чтобы нарядить елку вместе с подросшей дочкой Мией и мужем Дмитрием Исхаковым. Как и большинство звезд, певица в декабре едва успевает сниматься в новогодних передачах, блистать на сцене и записывать поздравления для россиян. За последние недели даже сложно подсчитать, сколько нарядов она сменила. Но накануне ей удалось передохнуть и провести время с друзьями.

В соцсети Гагарина поделилась кадром, на котором запечатлена дома у елки в черной пижаме с принтом. Она прильнула к своей подруге Екатерине Варнаве, которая предпочла облачиться в лосины и джемпер оверсайз. В руках она держала маленькую собачку. Возлюбленный комедийной актрисы танцор Константин Мякиньков выбрал новогодний джемпер с принтом. Он, к слову, работает на Полину.

Также на фото отметился звезда Comedy Woman Евгений Бороденко и сын Гагариной от первого брака 12-летний Андрей Кислов. Он выглядел немного грустным. Для полной картины не хватало лишь Сергея Лазарева, который обычно не пропускает тусовки подруги, но на этот раз был занят на съемках.

«Собственно мы и не вставали с того дня! Наша шведская семья в сборе. Глава семейства Лазарев снова работал, но душой был с нами», — поделилась артистка.

Многие удивились тому, что на фото не было мужа певицы, но, как оказалось, он всех и сфотографировал. «Диме обещали, что если он будет хорошим мальчиком в новом году, то в следующий раз его тоже возьмут под елочку», — пошутил он. Поклонники восхитились дружной компанией. «Андрюша такой взрослый, прям не узнать», «Не хватает только дочки», «Вы все такие красивые», «Прекрасная дружба», — прокомментировали пост подписчики.