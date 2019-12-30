Екатерина Волкова из «Ворониных» украсила новогоднюю елку с декораторами 

Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова украсила новогоднюю елку вместе с декораторами, компанию звездной маме составила восьмилетняя Елизавета. Позже на личной страничке в Instagram артистка поделилась результатами своих трудов, поблагодарив специалистов за предложенный дизайн. По словам девушки, больше всего в предновогодней суете ей нравится та самая, неповторимая атмосфера. Все атрибуты зимнего праздника — елки, композиции на столах, украшение всего дома, красивая посуда. Именно эти детали, по мнению Екатерины, возвращают в детство, добавляя настоящего предвкушения чуда.

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Волкова не стала скрывать: многие ее коллеги и друзья жаловалась на то, что в этом году из-за плотного рабочего графика у них не было времени украсить дом и поставить ёлку. Справиться с этой задачей сама актриса смогла благодаря декораторам. По словам Екатерины, однажды они с Лизой пробовали самостоятельно украсить ель. Однако результат актрису не удовлетворил. Тогда она решила обратиться за помощью к профессионалам своего дела.

«Через день приехали декораторы и украсили как надо. Разница была колоссальной», — заверила Екатерина.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежими кадрами, показав, как теперь выглядит их загородный дом, после подготовки к новогодней ночи.