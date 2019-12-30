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Поиграли и хватит: Меган Маркл и принц Гарри вскоре вернутся в королевскую семью

Инсайдеры сообщают, что герцоги Сассекские приступят к своим королевским обязанностям после Нового года.

Поиграли и хватит: Меган Маркл и принц Гарри вскоре вернутся в королевскую семью
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

В конце 2019 года Меган Маркл и принц Гарри взяли официальный шестинедельный отпуск от королевских обязанностей и отправились в путешествие. Сначала пара побывала в Америке, отпраздновав там День благодарения, а потом отправилась в Канаду, где и встретила Рождество. Герцоги Сассекские отметили праздник на роскошной закрытой вилле в Ванкувере. Местные жители видели их на пробежке в парке, а премьер-министр Канады опубликовал в Твиттер сообщение, где поприветствовал королевскую чету и заверил, что в его стране они среди друзей.

Рождество принц Гарри и Меган Маркл праздновали в узком семейном кругу – с восьмимесячным сыном Арчи и мамой герцогини – Дорией Реглэнд. Букингемский дворец опубликовал официальное сообщение, в котором говорилось, что принц Гарри был частым гостем в Канаде, а для Меган эта страна была домом на протяжении семи лет: «Герцоги Сассекские наслаждаются теплом канадского народа и красотой пейзажей вместе со своим маленьким сыном».

Однако по слухам, королева Елизавета недовольна тем, что Гарри с Меган не приехали к ней на Рождество. Этим можно объяснить отсутствие фотографии молодых супругов на столе 93-летнего монарха во время ее ежегодного обращения к нации.

А на рождественской службе в Сандрингеме главной звездой стала юная принцесса Шарлотта. Девочка увидела, как ее мама Кейт Миддлтон делает реверанс и попыталась его повторить. Этот момент многие признали самым очаровательным за всю церемонию.

Тем временем, инсайдеры сообщили изданию Express, что герцоги Сассекские вернутся в Британию вскоре после Нового года.

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Поиграли и хватит: Меган Маркл и принц Гарри вскоре вернутся в королевскую семью
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