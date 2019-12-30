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Возраст берет свое: Шэрон Стоун шокировала поклонников своим видом

Секс-символ превратилась в обычную бабушку.

Возраст берет свое: Шэрон Стоун шокировала поклонников своим видом
Шэрон Стоун. Фото: Britta Pedersen/dpa

Пора признать, что время не щадит никого и кумирам из 90-х сейчас по 60-70 лет. Не избежала этой участи и актриса Шэрон Стоун. Хотя на последней церемонии GQ она выглядела очень даже неплохо, но на днях папарацци, случайно натолкнувшиеся на актрису, были буквально поражены. Перед ними буквально оказалась типичная бабушка, а не объект вожделения всех мужчин.

Актрису застали во время похода в салон красоты, она была в домашней одежде и выглядела весьма отталкивающе. Как ни странно, фотографы не смутили Шэрон, завидев их, она лишь улыбнулась и продолжила заниматься своими делами. Фанаты актрисы разделились на два лагеря, первые уверены, что в подобном виде гулять звезде не стоит, а вторые убеждены, что нужно уважать возраст, ведь Стоун уже 61 год.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. Фото: EAST NEWS
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Возраст берет свое: Шэрон Стоун шокировала поклонников своим видом
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