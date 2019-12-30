«Скрывались в то время форменные бордели»: Лена Миро оскорбила Яну Рудковскую

Блогер Лена Миро вновь заявляет о себе обсуждением звезд российского шоу-бизнеса. На этот раз женщина не могла пройти мимо спора Ксении Собчак и Яны Рудковской. Напомним, Ксения уже несколько раз упоминала, что Яна в молодости работала в салоне маникюра, а та упорно это отрицает, заявляя, что она была владелицей модного салона. Казалось бы, спорят девушки и спорят, но у Лены Миро есть свое мнение на этот счет.

По ее словам, вряд ли Виктор Батурин мог посещать салон маникюра и педикюра, и действительно, зачем мужчине ходить в подобные заведения? Миро считает, что под личиной салона скрывался самый обыкновенный бордель.

«Все участковые милиционеры знают, что под вывесками маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?» — задает вопросы Миро.

Блогер попросила Рудковскую раскрыть правду, кем же она была в Сочи и откуда у простой девушки деньги на целый салон.