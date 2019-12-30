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«Ты мое сердце»: жена Бурака Озчивита романтично призналась ему в любви

Фахрийе Эвджен опубликовала в Instagram свежее фото с подборкой памятных семейных моментов.

«Ты мое сердце»: жена Бурака Озчивита романтично призналась ему в любви
Бурак Озчивит с женой Фахрийе Эвджен (Фото: Instagram.com/evcenf)

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен сыграли свадьбу в июне 2017 года. Торжественная церемония состоялась в Стамбуле. На праздник по случаю бракосочетания молодожены пригласили самых близких друзей и родственников. С будущей супругой актер из турецкого сериала «Великолепный век» познакомился на площадке нового проекта. Бурак и Фахрийе вместе снимались в ленте «Королек — птичка певчая». Согласно сюжету, они играли влюбленную пару. Однако в итоге их сценический роман перерос в настоящее чувство. На протяжении двух лет до официального обручения Озчивит и Эвджен старались не афишировать отношения. В апреле 2019 года возлюбленная Бурака подарила ему первенца — сына Карана.

Фахрийе уже показывала малыша поклонникам, девушка публиковала в Instagram совместные снимки с наследником. В декабре малышу исполнилось восемь месяцев. Кроме того, Эвджен устроила сюрприз и для мужа, романтично признавшись ему в любви. Супруга Озчивита поделилась в микроблоге свежим фото с подборкой памятных семейных снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем.

«Ты мое сердце… Ты всегда заставлял меня чувствовать себя самой ценной… Люблю тебя так сильно! Ты для меня все!» — добавила Фахрийе.

В ответ на признание своей второй половинки актер из сериала «Великолепный век» подметил, что  испытывает к Эвджен те же чувства.

«Я люблю тебя очень сильно… Тебя и нашего малыша», — заверил Бурак.

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«Ты мое сердце»: жена Бурака Озчивита романтично призналась ему в любви
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