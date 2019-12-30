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«Мой красавчик»: Нетребко отпраздновала годовщину со дня свадьбы в Нью-Йорке

Артистка принарядилась для похода в ресторан.

«Мой красавчик»: Нетребко отпраздновала годовщину со дня свадьбы в Нью-Йорке
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко не так давно приехала в Нью-Йорк. Там у нее есть дом, где она уже по традиции встречает католическое Рождество и Новый год. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым артистка много путешествует, но в период каникул они стараются не разлучаться. Также с ними проводит время сын певицы Тьяго. Они уже успели погулять по Центральному парку, где стоит именная скамейка оперной дивы, которую ей в прошлом году подарил муж, а накануне супруги отпраздновали годовщину со дня свадьбы.

Нетребко и Юсиф вместе уже четыре года. Они души не чают друг в друге. В такой знаменательный день артистка получила от мужа в подарок роскошный букет с разными цветами бордового и фисташкового цветов. Влюбленные принарядились и отправились праздновать годовщину. Для этого они выбрали популярное в Нью-Йорке заведение, где готовят стейки. Анна облачилась в алое платье и длинный сверкающий плащ. Изюминку образу придали переливающиеся красные туфли.

Эйвазов выглядел не менее стильно в футболке с принтом, брюках и бархатном пиджаке. «Мой красавчик! Мы идем праздновать?» — спросила оперная дива супруга, когда они выходили из дома. Вечер они провели в компании друзей. Сын звезды Тьяго тоже принарядился. Брюки и пиджак подчеркнули его рост. Мальчик, к слову, скоро догонит свою маму, а, может, и станет выше нее.

«Сегодня четвертая годовщина нашей свадьбы! Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть! И пусть так будет всегда!» — отметила Нетребко.

Многие поклонники поздравили пару. Некоторые признались, что не видели более гармоничного союза. «Вы чудесная семья! И так красиво смотритесь втроем! Любви на долгие-долгие годы!», «Какой муж у вас настоящий семьянин! Анна, вы рядом такая защищенная, это вы сами знаете!», «Вы очень красивые и классные», — прокомментировали пост подписчики.

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Анна НетребкоЗвездный стильмода и стильЮсиф Эйвазов
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«Мой красавчик»: Нетребко отпраздновала годовщину со дня свадьбы в Нью-Йорке
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