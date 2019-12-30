«Такие красивые!»: опубликовано новогоднее фото семьи Ротару

Новогоднее фото семьи Софии Ротару очаровало ее поклонников. На снимке запечатлена народная артистка, ее сын Руслан, невестка Светлана, внуки Анатолий и Соня. Девушка и разместила кадр в своем блоге.

«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с любимыми людьми. Поздравляю с годовщиной моих дорогих родителей, 26 лет вместе. Люблю вас», — написала 18-летняя девушка в Instagram.

Многие российские пользователи Сети, в сердцах которых еще живо воспоминание о декабрьском визите Ротару в Москву, тепло отреагировали на новогоднее фото звезды.

«Самая прекрасная семья! София Михайловна – королева красоты и сцены, образец настоящей женщины, мамы, бабушки», «Вы такие красивые!», «Сонечка, передай бабушке, пусть почаще приезжает к нам в Россию на съемки и с гастролями, мы ее очень ждем и любим, и не обращайте внимание на всяких ненормальных людей, для нас София Ротару – это гордость и легенда», – можно увидеть в комментариях.

Впрочем, есть и другие мнения. «Вашу ненависть к русским не прикрыть этим фото», — отметился один из пользователей Сети.