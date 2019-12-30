ЗВЕЗДЫ

«Такие красивые!»: опубликовано новогоднее фото семьи Ротару

В кадре запечатлены три поколения семьи популярной певицы.

«Такие красивые!»: опубликовано новогоднее фото семьи Ротару
София Ротару. Фото Global look press.

Новогоднее фото семьи Софии Ротару очаровало ее поклонников. На снимке запечатлена народная артистка, ее сын Руслан, невестка Светлана, внуки Анатолий и Соня. Девушка и разместила кадр в своем блоге.

«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с любимыми людьми. Поздравляю с годовщиной моих дорогих родителей, 26 лет вместе. Люблю вас», — написала 18-летняя девушка в Instagram.

Многие российские пользователи Сети, в сердцах которых еще живо воспоминание о декабрьском визите Ротару в Москву, тепло отреагировали на новогоднее фото звезды.

«Самая прекрасная семья! София Михайловна – королева красоты и сцены, образец настоящей женщины, мамы, бабушки», «Вы такие красивые!», «Сонечка, передай бабушке, пусть почаще приезжает к нам в Россию на съемки и с гастролями, мы ее очень ждем и любим, и не обращайте внимание на всяких ненормальных людей, для нас София Ротару – это гордость и легенда», – можно увидеть в комментариях.

Впрочем, есть и другие мнения. «Вашу ненависть к русским не прикрыть этим фото», — отметился один из пользователей Сети.

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«Такие красивые!»: опубликовано новогоднее фото семьи Ротару
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